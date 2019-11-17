В свердловском отделении партии «Яблоко» сменился руководитель

Вместе с Хоренженко на должность претендовали заместитель председателя партии Ирина Скачкова и бывший кандидат от партии в региональное Заксобрание Дмитрий Головин.

По итогам голосования Хоренженко поддержали 26 делегатов из 37. Ранее Сергей Хоренженко рассказывал, что его целью станет формирование фракции партии в Заксобрании на выборах в 2021 году. Для этого он хочет создать в каждом свердловском городе по отделению партии.