Экс-руководитель администрации главы Башкирии возглавил ЦИК «Единой России»

Экс-руководитель администрации главы Башкирии возглавил ЦИК «Единой России»
Экс-руководитель администрации главы Башкирии возглавил ЦИК «Единой России»
Сегодня, 00:20ПолитикаФото: Соцсети
Бывший руководитель администрации главы Республики Башкортостан Александр Сидякин возглавил Центральный исполнительный комитет «Единой России».

Сообщения о возвращении Александра Сидякина в Москву появились в сентябре 2021 года, сразу после выборов в Госдуму. Напомним: политик попал в первую тройку лидеров партии по итогам голосования. При этом он отказался от своего мандата в пользу паралимпийской чемпионки Римы Баталовой, информирует Mkset.ru.

Как подтвердили специалисты, предвыборная кампания Александра Сидякина прошла успешно. Также дипомат смог создать межпартийную «Башкирскую фракцию» из членов партии и изолировать представителей архаичной республиканской элиты из обществественно пространства.

Кроме того, политик смог проявить себя как успешный лоббист, при его поддержке три республиканских вуза получили грантовые выплаты в размере одного миллиарда рублей по программе «Приоритет-2030».

Также Александр Сидякин смог получить для ряда региональных проектов федеральную финансовую поддержку. По его приглашениям в регион приезжали министры различных федеральных ведомств. Иными словами, благодаря деятельности политика федеральный центр регулярно направлял в регион крупные дотации.

Александр Сидякин также поддерживал региональное предпринимательство. Так, политик способствовал улучшению предпринимательского климата и устранению административных барьеров.

В целом по итогам работы Александра Сидякина регион поднялся на 20 пунктов в национальном рейтинге состояния инвестклимата в 2021 году, с 23-го на пятое место. Также республика вошла в десятку лучших регионов по индексу административного давления.

Кроме того, за время деятельности Александра Сидякина в каждом муниципалитете появился уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Александр Сидякин является многолетним отцом, марафонцем и альпинистом, то есть политик не забывает и про социальную сторону жизни. Так, в 2017 году он покорил самую высокую вершину мира — Джомолунгму.

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