Экс-руководитель администрации главы Башкирии возглавил ЦИК «Единой России»

Сообщения о возвращении Александра Сидякина в Москву появились в сентябре 2021 года, сразу после выборов в Госдуму. Напомним: политик попал в первую тройку лидеров партии по итогам голосования. При этом он отказался от своего мандата в пользу паралимпийской чемпионки Римы Баталовой, информирует Mkset.ru.