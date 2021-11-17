Spiegel: После отставки Ангела Меркель создает тайное бюро

После ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии в ее бюро останутся работать 9 человек. Финансирование деятельности организации будет осуществляться за счет неиспользуемых позиций в Минобороны. Как отметили в парламенте, Меркель планирует создать теневое ведомство.

Как пишет 360tv.ru, газета Spiegel привела документ министерства финансов, в котором указаны заработные платы. Руководитель офиса и его заместитель будут получать оклад в размере 10,4 тыс. евро. Работниками бюро станут референты, секретари и водители: таких позиций будет две на каждую должность. Ранее обеспечение работы бюро бывших канцлеров и президентов Германии подвергали критике. В материале газеты Spiegel напомнили, что в 2019 году комитет правительства Германии по бюджету призвал ограничить штат организации, сократив его до пяти позиций. Их оплата осуществляется за счет средств госбюджета. По словам представителя партии «Левые» Гезине Лецш, Ангела Меркель всегда позиционировала себя как непритязательный канцлер. Но сейчас, по всей вероятности, ситуация изменится. «Изобильное оснащение ее будущего бюро производит впечатление, словно она хочет создать теневое ведомство канцлера», — цитирует РИА «Новости» парламентария. Лецш предположила, что действующий министр финансов Олаф Шольц имеет задолженности перед Меркель. Именно этим она пояснила сверхобеспечение персоналом.

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