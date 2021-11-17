Уроженка Нижнего Тагила Елена Чечунова вновь возглавила фракцию "ЕР" в ЗакСО

Уроженка Нижнего Тагила Елена Чечунова вновь возглавила фракцию "ЕР" в ЗакСО

Уроженка Нижнего Тагила Елена Чечунова вновь возглавила фракцию "ЕР" в ЗакСО

Сегодня, 11:42
Политика
Фото: Пресс-служба "Единой России"
На прошедших 16 ноября выборах нового главы своей фракции в парламенте Свердловской области депутаты от «Единой России» вновь проголосовали за Елену Чечунову.

Елена Валерьевна имеет большой опыт такой работы, а то, как действовала фракция партии в предыдущем созыве, является примером для выстраивания подобной работы в муниципалитетах, где у нас также созданы фракции в местных Думах,сообщил секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий.

В свою очередь, Елена Чечунова поблагодарила свердловских парламентариев за доверие и отметила, что основные принципы работы фракции партии уже заложены.

Важной отправной точкой в работе фракции станет «бюджетное послание», которое представил Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, обозначив основные направления бюджетной и налоговой политики Свердловской области на предстоящие три года,сказала Чечунова.

Уроженка Нижнего Тагила Елена Чечунова также займёт пост председателя комитета Законодательного собрания Свердловской области по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма в ЗакСо.

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