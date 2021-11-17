Уроженка Нижнего Тагила Елена Чечунова вновь возглавила фракцию "ЕР" в ЗакСО

Елена Валерьевна имеет большой опыт такой работы, а то, как действовала фракция партии в предыдущем созыве, является примером для выстраивания подобной работы в муниципалитетах, где у нас также созданы фракции в местных Думах,сообщил секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий.