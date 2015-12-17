Предлагается ввести административное наказание за жестокое обращение с животными

Штрафы будут мягче, чем в Уголовном кодексе. Зато привлечь злого человека к ответу, по замыслу авторов инициативы, станет легче. За издевательства над животным в первый раз будет грозить штраф от одной до пяти тысячи. Человек, пойманный на садистских развлечениях второй раз заплатит от пяти до десяти тысячи или сядет до 15 суток. Такие санкции предусмотрены в статье 20.34 «Жестокое обращение с животными», которую предлагается внести в КоАП. В пояснительной записке, кстати, говорится о планируемой декриминализации уголовного законодательства. Из этого можно понять, что уголовную статью за кошачьи слезинки могут отменить. Правда, в самом законопроекте такого нет.

Может быть, есть замысел сделать это чуть позже? Тем более, что, как говорят ученые правоведы, не может быть сразу два наказания - уголовное и административное - за одно и то же деяние.

Споры, что делать с озверевшими людьми, идут уже несколько лет. Садисты уверены, что защищают род человеческий. Мол, стаи диких собак нередко набрасываются на людей. Значит, делают выводы догхантеры, собаки заслужили собачью смерть. Причем, сразу все. Ведь яд, разбросанный на улицах, не разбирает, кто перед ним - злой волкодав или добрый йорк-терьер. Он травит всех.

Но правда и то, что сами люди не меньше убивают друг друга. Пожалуй, побольше, чем все звери вместе взятые. Так исправит ли смерть даже самой злой собаки на свете все несправедливости этого мира?

Сейчас в Госдуме рассматривается проект поправок в Уголовный кодекс, вводящий специальное уголовное наказание для так называемых догхантеров - тех, кто травит собак.

Однако правительство страны и Верховный суд дали отрицательные отзывы на проект. При этом правительственные эксперты пояснили, что и действующие законы вполне могут защитить пса от ядовитой таблетки. В свою очередь зоозащитники заявляют, что статья 245 УК «Жестокое обращение с животными» применяется крайне редко. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за шесть месяцев этого года по ней были осуждены 37 человек. Это капля в море животных садистов, убийц и догхантеров.

По мнению экспертов, причины столь редкого ее применения - в формулировках самой статьи. Чтобы попасть по ней на скамью подсудимых, человек должен совершить нечто вопиющее, на что не всякий страшный зверь способен. И все равно, у подсудимого будет шанс избежать приговора по каким-то юридическим причинам.

Жестокое обращение с животными является уголовно наказуемым деянием. Однако многие деяния, по сути также являющиеся жестоким обращением с животными, не содержат признаков состава преступления рассказывает один из экспертов.

Поэтому, возможно, и появилась идея зайти с другой стороны - со стороны административного кодекса. Проект признает правонарушением действия, повлекшие гибель или увечья животными, или ограничение доступа животного к воде, пище, ограничение двигательной активности, повлекшие за собой причинение вреда здоровью животного. Иными словами, заморить домашнего кота голодом тоже будет правонарушением.

Однако надо ли подменять уголовную статью административной? Мнения экспертов разошлись.

Я считаю, что жестокое обращение с животными - это прямой вызов нравственным ценностям, а иногда - и обществу, если подобные действия совершаются публично, и, что еще хуже, на глазах детей, - сказал «РГ» председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Виктор Конопацкий. - Нельзя смягчать правовую позицию в отношении проявления насилия, а это именно такой случай. Поэтому необходимо сохранить уголовного наказание за такие действия.

В зарубежных странах наоборот наблюдается тенденция по ужесточению наказания за издевательством над животными, - говорит в свою очередь эксперт центра «Общественная Дума» Павел Ивченков. - Например в Израиле на днях расширили это понятие, дополнительно запретив, например, перекраску в декоративных целях. В этой стране максимальным наказанием за издевательства может стать 4 года тюрьмы. В России тоже необходимо ужесточать наказание и проводить информационную компанию о том, что за издевательства грозит уголовная ответственность. Ведь зачастую те, кто издевается на животными склонен и к насилию над людьми.

При этом многие эксперты не согласны с тем, что нынешние формулировки уголовной статьи мешают широко наказывать догхантеров.