Сегодня состоится большая пресс-конференция Президента России
Пресс-конференция начнётся в полдень по московскому времени.
В Центре международной торговли сейчас заканчиваются последние приготовления. Для Владимира Путина общение в таком формате будет уже 11-м по счёту. Известно, что в этом году аккредитовано рекордное число журналистов - почти 1400 человек, это представители российских и зарубежных СМИ.
Эксперты считают, что основной акцент наши журналисты сделают на социально-экономических вопросах и положении российской экономики с учетом падающих цен на нефть. А представителей иностранных СМИ будут в первую очередь интересовать дальнейшие действия России во внешней политике.
В этом году жители Севастополя смогут увидеть пресс-конференцию Путина на четырех экранах, установленных на улицах города. Что же касается центрального вещания, транслировать пресс-конференцию Владимира Путина будет Первый канал, «Россия», «Россия-24», радиостанции «Маяк», Вести ФМ и Радио России.