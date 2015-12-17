Сегодня состоится большая пресс-конференция Президента России

В Центре международной торговли сейчас заканчиваются последние приготовления. Для Владимира Путина общение в таком формате будет уже 11-м по счёту. Известно, что в этом году аккредитовано рекордное число журналистов - почти 1400 человек, это представители российских и зарубежных СМИ.

Эксперты считают, что основной акцент наши журналисты сделают на социально-экономических вопросах и положении российской экономики с учетом падающих цен на нефть. А представителей иностранных СМИ будут в первую очередь интересовать дальнейшие действия России во внешней политике.