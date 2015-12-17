Жители Свердловской области пожаловались Путину на Куйвашева (ВИДЕО)

Так, жители поселка Верхнее Дуброво направили коллективную жалобу президенту на свердловского губернатора Евгения Куйвашева и областной минздрав. В местной больнице после перехода в областное управление был сокращен штат, что привело к нехватке врачей. Жители поселка вынуждены ездить в райцентр.

Было постановление о том, чтобы провести оптимизацию медицинского обслуживания населения со стороны правительства России, - рассказывает один из подписантов Константин Аведисьян. – Но, видимо, на уровне области посчитали, что так будет удобнее, и все больницы сократили. Передали все в Белоярку, но народ не хочет туда ехать. Мы писали письмо областным властям, пришла отписка, что так и должно быть. И стало только еще хуже. Мы писали в 13 году, в 14, все отписки идут.

По словам жителей, не дали результатов обращения в местную администрацию, в минздрав и лично к губернатору. Более того, в общероссийский день приема граждан местная администрация отказалась принимать обращение, хотя это их прямая законная обязанность. Людей с письмами выгнали из здания мэрии.

Высказали свое недовольство и жители Асбеста. Здесь поступило порядка 20 обращений от граждан, недовольных работой губернатора, правительства и министерства энергетики и ЖКХ. Областные чиновники не балуют муниципалитет своими визитами, Куйвашев вообще не был здесь ни разу, а назначенный губернатором мэр не решает проблемы горожан.

Мы пять лет ходим в администрацию по вопросам ЖКХ, проблемы не решаются, - рассказывает местная жительница Антонина Зонова. - Не выполняются никакие нормативно-правовые акты российской федерации и субъекта. Я думаю, что это идет от области. губернатор Куйвашев ни разу не был в нашем городе, не встречался с населением. А значит, что ему рапортуют наши власти, и он не в курсе реального положения. Истинных дел он не знает, на прием к нему попасть невозможно.