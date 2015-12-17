Журналисты сегодня спросят Владимира Путина о дороге на Серебрянку (ФОТО)

Как заявил «Новому городу» глава Серебрянской территориальной администрации Сергей Сивков, «жители поселка написали обращение к президенту России Владимиру Путину по поводу разрушенной дороги, отсутствия в поселке пожарной охраны, милиции и медицинского обслуживания». Несмотря на неоднократные обращения мэрии Нижнего Тагила к руководству области и решения суда, обязавшего региональное правительство и «Свердловавтодор» до 30 ноября привести дорогу в соответствие с действующими нормативами, ситуация не изменилась. Подрядчик лишь отсыпал гравием несколько ям и на этом всё – ремонтные работы закончились. Жителей Серебрянки, естественно, это не устроило.

Однако, Серебрянская дорога – это не единственная проблема отдаленных уральских поселков и деревень, которые годами не решаются областными властями.

В той же Серебрянке, - говорит глава поселковой администрации, - уже много лет нет пожарного депо, участкового милиционера, медицинского обслуживания. Руководство области не выполняет свои обязательства перед жителями поселка, хотя местной администрацией помещения и под пожарное депо, и под опорный пункт милиции, и под фельдшерский пункт выделены еще в прошлом году.

Полковник Олег Полевщиков, начальник 9 отряда федеральной противопожарной службы, на вопрос журналиста об отсутствии социально-важного объекта в посёлке ответил, что по решению правительства Свердловской области в 2015 году в Серебрянке должно быть построено пожарное депо. Но на сегодняшний день строительство даже не начато. За средства муниципального бюджета в поселке действует только добровольная пожарная дружина из 4 человек, которая, к чести дружинников, уже ликвидировала одно возгорание.

По всей видимости, проблемы серебрянцев не являются приоритетными для губернатора. Выступая перед тагильскими депутатами месяц назад, Евгений Куйвашев предложил народным избранникам выбирать одно из двух: или ремонт аварийного моста через реку Тагил на оживленном городском маршруте, или дорогу в Серебрянку. Депутаты остались в недоумении от такой дилеммы, а вот губернатор выбор сделал и отнюдь не в пользу поселка. Справедливости ради стоит отметить, что и на ремонт тагильского моста деньги до сих пор из областного бюджета не поступили, но, думается, ни жителям поселка, ни тагильчанам от этого не легче.