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Свердловчане требуют проверки деятельности министра ЖКХ Смирнова на коррупцию
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчане требуют проверки деятельности министра ЖКХ Смирнова на коррупцию

Сегодня, 07:00ПолитикаФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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