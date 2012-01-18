Медведев внес в Госдуму законопроект о выборах губернаторов

Соответствующие изменения должны быть внесены в федеральный закон «Обобщих принципах организации законодательных (представительных) иисполнительных органов государственной власти субъектов РФ».

Документ предусматривает, что «высшее должностное лицо субъектаРоссийской Федерации (руководитель высшего исполнительного органагосударственной власти субъекта Российской Федерации) избираетсягражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямогоизбирательного права при тайном голосовании».

Согласно законопроекту, кандидаты на пост губернаторов могут выдвигатьсяполитическими партиями либо быть самовыдвиженцами. Однако партии смогутвыдвигать своих кандидатов лишь после консультаций с президентом,порядок которых определяется самим главой государства.

«Политическая партия предъявляет президенту некий список, ну, или одного кандидата, а президент либо выбирает из списка того, кто для него предпочтительнее по разным соображениям, либо соглашается с единственным кандидатом. Такая возможность в законопроекте сохраняется как для партии, так и для президента», — пояснила «Коммерсанту» глава государственно-правового управления администрации президента РФ Лариса Брычева.

С самовыдвиженцами, которые тоже смогут претендовать на губернаторское кресло, все одновременно и проще, и сложнее. Президенту рассказывать о своем желании возглавить субъект Федерации никто не должен. Но в отличие от партий самовыдвиженец обязан собрать подписи, число которых каждый регион определит самостоятельно. Как рассказала Брычева, на федеральном уровне отказались от идеи ограничить количество подписей неким общим процентным показателем от числа избирателей в регионе, пишет «Российская газета».

Раньше мая документ принят не будет. Не исключено, что проголосовать на первых прямых губернаторских выборах можно будет уже этим летом-осенью.