Список кандидатов в депутаты Городской думы Нижнего Тагила на 17 января

По состоянию на 17 января в списки кандидатов на выборах депутатовНижнетагильской городской Думы шестого созыва, если не учитыватьвыбывших кандидатов, входило 23 человека. Все они, согласно спискам, являются самовыдвиженцами и не представляют интересов какой-либо партии.

Сведения

о ходе выдвижения кандидатов на выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва,

назначенных на 4 марта 2012 годапо состоянию на17.01.2012 года

Округ № 1

Казанцева Галина Ивановна, 09.07.1956 год рождения, высшее профессиональное образование,директор ООО УК «Жилсервис», место жительства – город Нижний Тагил, самовыдвиженка, беспартийная

Округ № 2

Васильченко Любовь Анатольевна, 01.08.1975 год рождения, высшее образование, временно не работает, проживает в Нижнем Тагиле, самовыдвиженка, беспартийная

Павлова Ольга Андреевна, 10.04.1988 год рождения, среднее профессиональное образование, временно не работает, проживает в Нижнем Тагиле, самовыдвиженка, беспартийная

Партин Сергей Леонидович, 13.04.1986 год рождения, высшее образование, индивидуальный предприниматель, проживает в Нижнем Тагиле, самовыдвиженец, беспартийный

Округ № 3

Васильев Сергей Владимирович, 24.01.1975 год рождения, высшее профессиональное образование, начальник управления подбора и подготовки персоналана ОАО НПК «Уралвагонзавод», проживает в Нижнем Тагиле, самовыдвиженец, беспартийный

Рычагов Андрей Вячеславович, 20.03.1961 год рождения, высшее профессиональное образование, директор по развитию

ООО «Полиформ», проживает в Верхней Салде, самовыдвиженец, беспартийный

Ушаков Алексей Анатольевич, 26.03.1973 год рождения, высшее образование, исполнительный директор ООО «Управляющая компания «Райкомхоз НТ», проживает в Нижнем Тагиле, самовыдвиженец, беспартийный

Округ № 4

Шалыгина Александра Викторовна, 01.07.1987 год рождения, среднее (полное) общее образование, временно не работает, проживает в Нижнем Тагиле, самовыдвиженка, беспартийная

Округ № 5

Кокоев Давид Александрович, 21.10.1977 год рождения, высшее образование, директор ООО «ДаКо», проживает в Нижнем Тагиле, самовыдвиженец, беспартийный

Кривоногов Алексей Николаевич, 04.01.1972 год рождения, высшее образование, заместитель директора по финансам ООО «Управляющая компания «Райкомхоз НТ», проживает в Нижнем Тагиле, самовыдвиженец, беспартийный

Округ № 6

Белоусов Сергей Орестович, 15.08.1961 год рождения, высшееобразование, кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры управления и социальной работы ФГБОУ ВПО «НТГСПА», проживает в Нижнем Тагиле, самовыдвиженец, беспартийный

Боровик Евгений Михайлович, 18.06.1982 год рождения, высшее образование, работает в ООО «Компания «ЧА-И», проживает в Екатеринбурге, самовыдвиженец, беспартийный

Лутохин Евгений Владимирович, 03.12.1963 год рождения, высшее профессиональное образование, начальник металлургического производства ОАО НПК «Уралвагонзавод», проживает в Нижнем Тагиле, самовыдвиженец, беспартийный

Хец Антон Петрович, 06.02.1977 год рождения, высшее образование, ОАО «РЖД», старший инспектор по производственно-техническим вопросам службы управления делами филиала «Свердловская железная дорога», проживает в Нижнем Тагиле, самовыдвиженец, беспартийный

Округ № 8

Ведерников Евгений Александрович, 19.02.1979 год рождения, высшее профессиональное образование, арт-менеджер

ООО «Вокруг света», проживает в Нижнем Тагиле, самовыдвиженец, беспартийный

Войнов Михаил Сергеевич, 03.04.1986 год рождения, среднее профессиональное образование, заместитель директора

ООО «Урал-Инфо», проживает в Нижнем Тагиле, самовыдвиженец, беспартийный

Голицын Сергей Иванович, 12.10.1948 год рождения, высшее образование, кандидат педагогических наук, директор ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет», филиал в г.Нижний Тагил, проживает в Нижнем Тагиле, самовыдвиженец, беспартийный

Климан Светлана Владимировна, 23.07.1978 год рождения, высшее профессиональное образование, начальник отдела подготовки кадров ОАО НПК «Уралвагонзавод», проживает в Нижнем Тагиле, самовыдвиженка, беспартийная

Козлов Анатолий Васильевич, 13.01.1957 год рождения, высшее профессиональное образование, вице-президент Торгово-промышленной палаты города Нижний Тагил, проживает в Нижнем Тагиле, самовыдвиженец, беспартийный

Округ № 9

Попов Анатолий Владимирович, 24.08.1970 год рождения, высшее образование, президент Благотворительного фонда «Звездный остров», проживает в Нижнем Тагиле, самовыдвиженец, беспартийный

Округ № 10

Гильмутдинов Алексей Ильясович, 02.05.1981 год рождения, высшее профессиональное образование, сменный мастер участка реконструкции вагоносборочного цеха ОАО НПК «Уралвагонзавод», проживает в Нижнем Тагиле, самовыдвиженец, беспартийный

Округ № 12

Чеканов Сергей Архипович, 02.11.1957 год рождения, высшее профессиональное образование, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии БУ здравоохранения Свердловской области «Демидовская ЦГБ», проживает в Нижнем Тагиле, самовыдвиженец, беспартийный

Округ № 13

Спирин Александр Васильевич, 26.02.1981 год рождения, высшее профессиональное образование, начальник управления по инвестиционной деятельности ОАО НПК «Уралвагонзавод», проживает в Нижнем Тагиле, самовыдвиженец, беспартийный