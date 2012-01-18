Тагильский штаб Путина против идеологии единороссов

Городские сторонники Путина, в число которых вошли представителиобщественных организаций Нижнего Тагила а также работникипромпредприятий и бюджетной сферы, выбрали из своего состава начальникаштаба – председателя горкома профсоюза работников образования ЛюдмилуКузнецову. Хотя ранее утверждалось, что ее кандидатура уже согласованагде-то в губернском центре и не подлежит обсуждению.

Проблемным стал и вопрос об информационном обеспечении в деятельностигородских штабистов. Вниманию присутствующих была представлена агитка «5причин голосовать за Путина», составленная областными политтехнологами«Единой России». Содержание этого информационного материала тагильчанедолжным образом не оценили.

Текст пестрит грамматическими и стилистическими ошибками, изложил своемнение один из членов штаба, а некоторые тезисы, касающиесяпотенциальных конкурентов Путина, вообще нельзя брать на вооружение приработе с публичной аудиторией. Так, например, В. Жириновского авторыагитки называют политическим клоуном, М. Прохорова – нуворишем, нажившиммиллиарды рублей спекуляциями. То есть соперники могут привлечь любогоиз выступающих с таким материалом к ответственности за публичноеоскорбление. «Мне тоже текст не понравился и насторожил…», - заявилаЛ.Кузнецова, филолог по образованию.

Стоит отметить, почти у половины тагильских штабистов опыта агитационнойработы с массами нет, а наличие только таких материалов может принестибольше вреда в период агитационной кампании, чем пользы.