СМИ: глава ЦИК России Чуров может покинуть пост в ближайшие месяцы

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Владимир Чуров может покинуть свой пост в ближайшие месяцы в связи с плановой ротацией в комиссии, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, и в ЦИК.