СМИ: глава ЦИК России Чуров может покинуть пост в ближайшие месяцы
18 января 2016, 11:40ПолитикаMaurice
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Кадровые перестановки, согласно поступающей информации, связаны с плановой ротацией в комиссии. Занять пост председателя может кто-то из членов ЦИК, хорошо знакомый с процессом организации выборов.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Владимир Чуров может покинуть свой пост в ближайшие месяцы в связи с плановой ротацией в комиссии, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, и в ЦИК.
Чуров уйдет с вероятностью 90% цитирует издание своего собеседника.
Также источник газеты сообщил, что свой пост может покинуть замглавы ЦИК Леонид Ивлев.
Сменить Чурова, пишут «Ведомости», может кто-то из членов ЦИК, хорошо знакомый с процессом организации выборов, участвовавший в федеральных и региональных кампаниях.
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