Поддельные листовки с приглашением на выборы президента появились в России (ФОТО)
18 января, 20:00Политика
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В России в преддверии президентских выборов-2018 стали появляться поддельные приглашения от ЦИК.
На официальной странице Центризбиркома России в одной из соцсетей 18 января 2018 года была размещена информация о распространении неизвестными лицами поддельных приглашений.
В сообщении говорится, что в России появились листовки от имени Председателя ЦИК Эллы Памфиловой, содержащие ложную информацию. Распространение поддельных приглашений осуществляется в местах массового скопления людей и через интернет.
Центризбирком России сообщает, что не имеет никакого отношения к этим материалам и просит граждан быть бдительными.
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Фото: vk.com/cikrussia
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