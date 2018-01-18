Поддельные листовки с приглашением на выборы президента появились в России (ФОТО)

На официальной странице Центризбиркома России в одной из соцсетей 18 января 2018 года была размещена информация о распространении неизвестными лицами поддельных приглашений.

В сообщении говорится, что в России появились листовки от имени Председателя ЦИК Эллы Памфиловой, содержащие ложную информацию. Распространение поддельных приглашений осуществляется в местах массового скопления людей и через интернет.

Центризбирком России сообщает, что не имеет никакого отношения к этим материалам и просит граждан быть бдительными.