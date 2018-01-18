Сергей Носов обсудил с губернатором социально-экономическое развитие Нижнего Тагила

18 января в Нижнем Тагиле состоялось совещание, где мэр города и губернатор Свердловской области обсудили дальнейшее развитие Нижнего Тагила – второго по величине города в регионе.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что сейчас Нижний Тагил активно развивается, и немаловажным фактором для этого стало выполнение Указов президента. Кроме того, ряд серьезных проектов, которые сейчас реализуются в городе, относятся к областной «Пятилетке развития».

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов подтвердил высказывание губернатора. Он отметил, что Нижний Тагил планирует и дальше продолжать свое экономическое и социальное развитие.

Сейчас мы действительно рассматриваем развитие города согласно «Пятилетке развития» и Указу Президента России о праздновании 300-летия Нижнего Тагила. Хочу поблагодарить правительство области за усилия, сделавшие возможной реализацию проекта по строительству моста через Нижнетагильский пруд отметил Сергей Носов.

По словам главы, в проект «мост через Нижнетагильский пруд» входят несколько объектов. Работа уже началась: заключен контракт на их проектирование и определен график, по которому будет проводиться строительство. Ожидается, что в феврале 2018 года тагильчане уже смогут увидеть проект будущего моста, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

А в конце прошлого года Сергей Носов дал редакции TagilCity.ru интервью, в котором рассказал о строительстве новых мостов и других планах города на 2018 год.

Итоги года и планы по развитию Нижнего Тагила в интервью с Сергеем Носовым