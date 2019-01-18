Андрей Ленда вышел в полуфинал конкурса «Лидеры России» и не отрицает свои амбиции

В конкурсе 2018-2019 г. в России были зарегистрированы более 227 тысяч участников, до дистанционного этапа допущены около 92 тысяч человек, а в полуфинал приглашены только 3294 кандидата. Из них - 315 человек из УрФО, 113 - из Свердловской области и 6 - из Нижнего Тагила.

Я прошел первые этапы, в последний не хватило 1 процента - проходной балл был 1075, а я набрал 1062 балла, то есть не хватило пол-ответа. Ментальный тест мне показался очень простым, я думал, что нарешал его на 100%, но по факту вышла 50% правильных ответов, я полагаю, что не нажимал кнопку «далее» и там что-то не засчиталось. На прочтение и выделение из текста формата А4 давалась одна минута. Вторая часть тестирования - экономика, история, русский язык - я практически все блоки нарешал на 100 баллов. И буквально из-за того, что я ментальный тест нарешал на 50% - я не прошел на 3 этап. Хотя очень надеялся, думал, что пройду в том числе и на очный этап,рассказывает TagilCity.ru Данил Кукутин, педагог гимназии №18, руководитель Сообщества молодых педагогов города Нижний Тагил, депутат молодежного парламента Свердловской области IV созыва, претендент на пост главы Нижнего Тагила в 2018 году.

В случае победы в конкурсе, лидеры получают шанс стать участниками специальной программы развития кадрового управленческого резерва. Знания и опыт, полученные на конкурсе, Андрей Ленда планирует использовать для работы в муниципалитете.

Я иду на конкурс от города и для реализации проектов, которые глава города Владислав Пинаев реализует в Нижнем Тагиле,рассказал чиновник в беседе с TagilCity.ru.

Конкурс создавался для формирования пула проверенных управленцев. Участники и победители российского конкурса уже получали значимые посты: они возглавляют области и региональные министерства, получают посты замминистров и вице-мэров в разных регионах России. Наличие управленческих и политических амбиций в рамках региона Андрей Ленда не отрицает, но и не подтверждает.

Я работаю в рамках обозначенных проектов по развитию городов. Будем двигаться по мере [поступающих предложений], ответил он редакции на вопрос возможных предложениях по работе на региональных постах после участия в конкурсе.

Однако для перехода в полуфинал, который пройдет 19-20 января в Екатеринбурге, участники должны доказать свой статус полуфиналистов на ретестировании под наблюдением организаторов конкурса.

Для меня не составило бы никакой, в том числе психологической, трудности пройти тестирование и там [под наблюдением], потому что я проходил тест самостоятельно и уверенно решал задания. Но надежду не теряю и на будущий год буду участвовать снова, с большим пониманием,рассказал Данил Кукутин.