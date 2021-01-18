Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков выдвинулся на второй срок

Отмечается, что его считают главным претендентом на пост мэра, сообщает Ура.ру.
Добрый, сдал,ответил Шмыков на вопрос журналистов о том, сдал ли он документы.
Отмечается, что Алексей Шмыков подавал документы на фоне слухов о своем возможном переходе в правительство области. Ранее сообщалось, что мэр Каменска-Уральского рассматривается как куратор трех свердловских министерств.
Напомним, весной появилась информацию о том, что мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков планирует сложить с себя полномочия, но она оказалась фейком.