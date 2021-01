Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков выдвинулся на второй срок

Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков принял решение подать документы, чтобы второй раз занять пост главы города.

Отмечается, что его считают главным претендентом на пост мэра, сообщает Ура.ру. Добрый, сдал,ответил Шмыков на вопрос журналистов о том, сдал ли он документы. Отмечается, что Алексей Шмыков подавал документы на фоне слухов о своем возможном переходе в правительство области. Ранее сообщалось, что мэр Каменска-Уральского рассматривается как куратор трех свердловских министерств. Напомним, весной появилась информацию о том, что мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков планирует сложить с себя полномочия, но она оказалась фейком. Свердловские СМИ отправили мэра Каменска-Уральского в отставку

