Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков выдвинулся на второй срок

Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков выдвинулся на второй срок

Сегодня, 20:37ПолитикаPhoto: 1mediainvest.ru
Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков принял решение подать документы, чтобы второй раз занять пост главы города.

Отмечается, что его считают главным претендентом на пост мэра, сообщает Ура.ру.

Добрый, сдал,ответил Шмыков на вопрос журналистов о том, сдал ли он документы.

Отмечается, что Алексей Шмыков подавал документы на фоне слухов о своем возможном переходе в правительство области. Ранее сообщалось, что мэр Каменска-Уральского рассматривается как куратор трех свердловских министерств.

Напомним, весной появилась информацию о том, что мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков планирует сложить с себя полномочия, но она оказалась фейком.

Related news:
Свердловская областьмэрсрокКаменск-Уральский
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы