Мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин подал в отставку

Заявление мэра будет рассмотрено на внеочередном заседании городской думы Среднеуральска, по данным «Областной газеты».
Не буду вдаваться в долгие объяснения причин, подчеркну только, что это не вызвано результатами моей работы, написал Андрей Зашляпин на своей странице.
Глава города был избран в апреле 2019 года. В конце 2020 года прокуратура направила акт в городскую думу Среднеуральска с требованием отправить мэра в отставку, но вопрос не был рассмотрен на заседании.
Напомним, в Екатеринбурге проходит прием заявок на должность главы города. На 15 января было зарегистрировано девять претендентов. 22 января прием заявлений завершится, а 1 февраля пройдет процедура отбора.