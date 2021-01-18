Мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин подал в отставку

Мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин подал в отставку

Сегодня, 13:59ПолитикаPhoto: Андрей Зашляпин во «Вконтакте»
Глава Среднеуральская Андрей Зашляпин заявил об уходе с поста. Об этом он написал на своей странице во «Вконтакте».

Заявление мэра будет рассмотрено на внеочередном заседании городской думы Среднеуральска, по данным «Областной газеты».

Не буду вдаваться в долгие объяснения причин, подчеркну только, что это не вызвано результатами моей работы, написал Андрей Зашляпин на своей странице.

Глава города был избран в апреле 2019 года. В конце 2020 года прокуратура направила акт в городскую думу Среднеуральска с требованием отправить мэра в отставку, но вопрос не был рассмотрен на заседании.

Напомним, в Екатеринбурге проходит прием заявок на должность главы города. На 15 января было зарегистрировано девять претендентов. 22 января прием заявлений завершится, а 1 февраля пройдет процедура отбора.

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