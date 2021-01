Мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин подал в отставку

Глава Среднеуральская Андрей Зашляпин заявил об уходе с поста. Об этом он написал на своей странице во «Вконтакте».

Заявление мэра будет рассмотрено на внеочередном заседании городской думы Среднеуральска, по данным «Областной газеты». Не буду вдаваться в долгие объяснения причин, подчеркну только, что это не вызвано результатами моей работы, написал Андрей Зашляпин на своей странице. Глава города был избран в апреле 2019 года. В конце 2020 года прокуратура направила акт в городскую думу Среднеуральска с требованием отправить мэра в отставку, но вопрос не был рассмотрен на заседании. Напомним, в Екатеринбурге проходит прием заявок на должность главы города. На 15 января было зарегистрировано девять претендентов. 22 января прием заявлений завершится, а 1 февраля пройдет процедура отбора. Коммунист из Миасса подал заявку на конкурс на должность мэра Екатеринбурга

