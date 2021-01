Вице-мэр Екатеринбурга Ковальчик уволился и претендует на пост главы Среднеуральска

В Екатеринбурге экс-первый заместитель Александра Высокинского уволился из мэрии. Он претендует на пост главы Среднеуральска.

Александр Ковальчик был назначен руководителем аппарата администрации Екатеринбурга после прихода Алексея Орлова, пишет E1. На текущий момент новым главой аппарата назначена Мария Фадеева, которая ранее работала под руководством Орлова. Я не числюсь в списках сотрудников администрации Екатеринбурга с 17 января. Буду участвовать в конкурсе на должность мэра Среднеуральска, рассказал изданию Ковальчик. Экс вице-мэр уточнил, что не имеет информации как будет проходить процедура отбора на пост главы. Напомним, экс-глава Екатеринбурга Александр Высокинский был назначен исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Свердловской области. Обязанности мэра города временно возложили на вице-губернатора Алексея Орлова. Александр Высокинский станет первым замгубернатора Свердловской области

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter