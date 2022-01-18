После смерти поскользнувшегося пенсионера «Магнит» в Тагиле наказан уборкой снега

17 декабря 2021 года 70-летний житель Нижнего Тагила Юрий Пономарев поскользнулся и упал на нечищенном ото льда тротуаре у магазина «Магнит» на Вагонке. Прокуратура Дзержинского района провела проверку в ходе которой выяснилось, что собственником торгового комплекса, в котором располагается «Магнит» является ООО «Пихтовые горы». Руководством не обеспечивалась необходимая уборка территории от снега и наледи.
По результатам проверки прокуратурой Дзержинского района Нижнего Тагила в адрес руководителей ООО «Пихтовые горы» и АО «Тандер» внесены представления об устранении нарушений требований законодательства, а также о принятии дополнительных мер по проведению работ по уборке прилегающей территории в зимний период, рассказали редакции TagilCity.ru в прокуратуре Дзержинского района.
Юрий Пономарев после падения был госпитализирован, однако скончался через двое суток после операции в реанимации. У тагильчанина был диагностирован перелом основания черепа и сильное кровоизлияние.
Напомним, перелом со смещением получила жительница Нижнего Тагила, которая поскользнулась на неочищенных ступенях магазина «Магнит» на улице Бобкова, 11. Однако от руководства магазина женщина не получила даже извинений.