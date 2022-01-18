После смерти поскользнувшегося пенсионера «Магнит» в Тагиле наказан уборкой снега

17 декабря 2021 года 70-летний житель Нижнего Тагила Юрий Пономарев поскользнулся и упал на нечищенном ото льда тротуаре у магазина «Магнит» на Вагонке. Прокуратура Дзержинского района провела проверку в ходе которой выяснилось, что собственником торгового комплекса, в котором располагается «Магнит» является ООО «Пихтовые горы». Руководством не обеспечивалась необходимая уборка территории от снега и наледи.