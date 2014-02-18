Депутаты Госдумы предлагают запретить любую сексуальную пропаганду

В законопроекте о запрете сексуальной пропаганды предлагается внести поправки в закон о запрете гей-пропаганды. Вместо формулировки «нетрадиционные сексуальные отношения» в законе предлагается использовать «приоритет сексуальных отношений». По мнению Максаковой, детей следует защищать от любой сексуальной пропаганды вне зависимости от ориентации.

Запрет на пропаганду «приоритета сексуальных отношений» также предлагается включить в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». По мнению авторов законопроекта, необходимо запретить пропагандировать информацию о сексе, которая наносит ущерб «ценностям семейной жизни, духовного и интеллектуального развития несовершеннолетних граждан».

Инициативу Максаковой поддерживают шесть парламентариев, сказано в сообщении на сайте певицы. Это единоросс Сергей Кузин, представители ЛДПР Дмитрий Носов и Сергей Катасонов, а также трое коммунистов Виктор Гончаров, Алексей Корниенко и Александр Ющенко.

По информации «Известий», Дмитрий Носов не входит в число инициаторов законопроекта. Вместе с тем, уточняет издание, эту идею также поддерживают депутаты от «Единой России» Зугура Рахматуллина и Елена Сенаторова.

В скором времени законопроект Максаковой пройдет экспертизу в думском комитете по вопросам семьи, материнства и детства, который возглавляет депутат Елена Мизулина, автор закона о гей-пропаганде. Во время предварительного рассмотрения комитет рекомендовал Совету Госдумы обратить свое внимание на законопроект Максаковой.

Лев Щеглов, президент Национального института сексологии:

У проблемы этих поправок есть несколько аспектов. Аспект номер один — почему они отказываются от совершенно нелепого и вредного закона о так называемой гей-пропаганде. Ясно, что и реакция современной общественности, и бессмысленность этого закона, и невозможность его правоприменения заставляет их сделать не шаг назад, а очередной отвлекающий маневр — шаг в сторону.

Второй аспект — их теперешние предложения. На мой взгляд, они такие же нелепые, абсурдные и невежественные. Почему? Потому что, чтобы говорить про «приоритет сексуального» или «вторичность сексуального», им бы не мешало ознакомиться с помощью специалистов с понятием самого термина «сексуальное». Он не предусматривает обязательно физического, физиологического и всего того, что для детей может быть преждевременно. «Сексуальное» включает в себя и духовно-нравственные представления о поле и отношениях, и социальные, и психологические, и только в последнюю очередь анатомо-физиологические.

Безусловно, дети должны ограждаться от порнографии, от сосредоточения на деталях и подробностях именно анатомо-физиологического свойства — это само собой, но на это есть законодательство и без них.

И, наконец, третий аспект показывает, что у целого ряда депутатов нет никаких дел, кроме производства бессмысленных, маразматических, запугивающих народ запретительных инициатив, связанных с сексуальным, с нравственным, с возрастным. Создается впечатление, что многие депутаты давно решили вопросы коррупции, нищеты населения, пенсий, военных реформ, образования, обманутых вкладчиков — можно перечислять до бесконечности. В последнем, наверное, и есть суть их инициатив, будь то новое «творчество», или исправление их же старого «творчества».