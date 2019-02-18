Губернатор Свердловской области не стал поддерживать Шипулина в политической карьере

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ранее в соцсетях размещавший информации о возможной политической карьере Антона Шипулина, предпочел не комментировать ситуацию.

Когда выдвинется – тогда можно будет говорить об этом шаге предметно,сказал Куйвашев.