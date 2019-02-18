Губернатор Свердловской области не стал поддерживать Шипулина в политической карьере
Сегодня, 11:44ПолитикаФото: Личная страница в инстаграм Антона Шипулина/ anton_shipulin
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Евгений Куйвашев, ранее поддерживающий выдвижение Антона Шипулина в депутаты Госдумы, предпочел не комментировать возможную политическую карьеру спортсмена.
Сюжеты: Екатеринбург
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ранее в соцсетях размещавший информации о возможной политической карьере Антона Шипулина, предпочел не комментировать ситуацию.
Когда выдвинется – тогда можно будет говорить об этом шаге предметно,сказал Куйвашев.
Напомним, что ране губернатор публично заявил о том, что окажет поддержку спортсмену, если тот примет решение стать депутатом.
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