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Губернатор Свердловской области не стал поддерживать Шипулина в политической карьере
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Губернатор Свердловской области не стал поддерживать Шипулина в политической карьере

Сегодня, 11:44ПолитикаФото: Личная страница в инстаграм Антона Шипулина/ anton_shipulin
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