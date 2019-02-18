Первый замлавы Кушвинского городского округа покинул свои пост

Сергей Клиросов занимал должность первого заместителя главы округа Михаила Слепухина с 2016 года. Со Слепухиным они работали ранее в вагоно-ремонтном ДЕПО на Гороблагодатской станции.

Как пишет «Мой город» ссылаясь на собственные источники, Сергей Клиросов покинул пост 5 февраля, поскольку ему поступило несколько перспективных предложений. Предположительно он вернётся на производство. В скором времени среди претендентов на должность пройдет конкурсный отбор.