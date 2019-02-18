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Первый замлавы Кушвинского городского округа покинул свои пост
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первый замлавы Кушвинского городского округа покинул свои пост

Сегодня, 06:30ПолитикаФото: kushva.midural.ru
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