Первый замлавы Кушвинского городского округа покинул свои пост
Сегодня, 06:30ПолитикаФото: kushva.midural.ru
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Первый замглавы Кушвинского ГО Сергей Клиросов покинул свой пост. С 5 февраля должность остается вакантной.
Сюжеты: Кушва
Сергей Клиросов занимал должность первого заместителя главы округа Михаила Слепухина с 2016 года. Со Слепухиным они работали ранее в вагоно-ремонтном ДЕПО на Гороблагодатской станции.
Как пишет «Мой город» ссылаясь на собственные источники, Сергей Клиросов покинул пост 5 февраля, поскольку ему поступило несколько перспективных предложений. Предположительно он вернётся на производство. В скором времени среди претендентов на должность пройдет конкурсный отбор.
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