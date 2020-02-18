Дмитрий Ионин стал новым зампредом комиссии Госдумы по доходам депутатов и этике
Сегодня, 21:09ПолитикаФото: официальный сайт Государственной думы
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Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин был назначен заместителем председателя комиссии, занимающейся вопросами контроля достоверности сведений о доходах депутатов и депутатской этикой, сообщает Znak.
За это решение проголосовали 383 депутата, которые присутствовали на заседании.
В комиссии Ионин будет выступать в качестве представителя партии «Справедливая Россия», от которой он был избран.
Комиссия была создана в 2008 году за счет объединения двух отдельных — по контролю за доходами, главой которой являлся Отари Аршба, и по вопросам этики. Последнюю возглавляла Наталья Поклонская. Председателем объединенной комиссии стал Аршба.
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