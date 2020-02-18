«Канал „Несоловей“ принёс мне вреда более, чем кому бы то ни было в Нижнем Тагиле»

Напомним, в интервью Вахонина в частности прокомментировала пост в «Несоловье», в котором по поводу назначения журналистки в Общественный совет при ММУ МВД «Нижнетагильское» её назвали «человеком с криминальным прошлым».

Все мы прекрасно знаем, чей это канал, и очень странно как минимум, что пока мы сидели за одним столом на заседании Совета, Александр Владимирович [Соловьёв, директор рекламного агентства AMG] ни одного слова против моего присутствия не сказал, а потом выходит пост, где меня обливают грязью… В Совет нельзя включать людей с, как написано в том посте, «уголовным прошлым»,сказала тогда Вахонина.

Наталья Вахонина: «Что бы мне ни приписывали, с судимостью в совет при МВД не берут»

Вчера, 17 февраля, Александр Соловьёв потребовал извинений от журналистки.

Я весьма высокого мнения об умственных и аналитических способностях Натальи Вахониной, однако, в данном случае благоразумие ей отказало. Наталья, к сожалению, не первая, кто пытается приписать мне ТГ «Несоловей», но первая, кто делает это публично… Только слепой или крайне поверхностный человек не поймёт, что ТГ Несоловей принёс мне вреда, более чем кому бы то ни было в Нижнем Тагиле. Для этого канал и создавался,заявил медиаменеджер.

Также Соловьёв заявил, что в случае возникновения сомнений по поводу назначения Натальи Вахониной он озвучил бы их лично на заседании.

Не думаю, что у вас достаточно информации, что названный ТГ [телеграм-канал «Несоловей Нижний Тагил"] имеет ко мне хоть какое-то отношение. Поэтому, вам стоило бы опровергнуть сделанное утверждение и, наверное, извиниться,обратился он к Вахониной в посте на Facebook.

Александр Соловьёв ответил Наталье Вахониной и отверг причастность к телеграм-каналу «Несоловей Нижний Тагил» Фото: Facebook Александр Соловьёв