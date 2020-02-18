Высокинский возглавил топ мэров уральских городов

Следом за Высокинским, на втором месте, находится глава Челябинска Наталья Котова (медиа-индекс 11,6 тысячи). На третьем месте — председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин (медиа-индекс 2,8 тысячи).

Медиарейтинг основан на данных публикаций более 50 тысяч СМИ разного формата.

Кроме того, согласно аналитике «Медиалогии», глава Екатеринбурга чаще сего упоминался в материалах о приезде Путина в УрФУ, строительстве второй ветки метрополитена и тлеющей свалке на Уралмаше.