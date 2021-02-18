«Это деньги в воздух»: глава уральского города из-за уборки снега поссорился с ГИБДД

Мы получаем предписание от ГИБДД, что нужно вывезти снег с улицы Чкалова и с улицы Октябрьской. А я считаю, что его нужно вывозить с мелких и узких улиц: Молодежной, Радищева. Но мы не можем одновременно вывезти с улиц снег, у нас на это даже физически техники нет. Зачем, объясните мне, тратить десятки миллионов рублей на то, чтобы улица Чкалова стала шире? Для чего? Я не понимаю! Это деньги в воздух,сообщил глава Краснотурьинска.