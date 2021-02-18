«Это деньги в воздух»: глава уральского города из-за уборки снега поссорился с ГИБДД

«Это деньги в воздух»: глава уральского города из-за уборки снега поссорился с ГИБДД

Сегодня, 17:04ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Мэр Краснотурьинска Александр Устинов поссорился с межмуниципальной Госавтоинспекцией из-за требования вывозить снег с улиц города. Устинов на совещании высказал своё недовольство.

Глава Краснотурьинска возмущён, что ГИБДД выписывает предписания мэрии города из-за плохой уборки снега. Устинов утверждает, что в городе не хватает техники, пишет Znak.

Мы центр Северного Урала, но почему с территории Карпинска не вывозят снег, почему там предписания не выносятся? Вроде же у нас один межмуниципальный отдел! Так почему такая несправедливость? Меня эта ситуация возмущает как главу городского округа, я считаю, что деньги можно было потратить на другие нужды, рассказал Александр Устинов.

Также глава города не согласен с планом вывоза снега. В предписании ГИБДД указано, что снег должен вывозиться с улиц Октябрьской и Чкалова.

Мы получаем предписание от ГИБДД, что нужно вывезти снег с улицы Чкалова и с улицы Октябрьской. А я считаю, что его нужно вывозить с мелких и узких улиц: Молодежной, Радищева. Но мы не можем одновременно вывезти с улиц снег, у нас на это даже физически техники нет. Зачем, объясните мне, тратить десятки миллионов рублей на то, чтобы улица Чкалова стала шире? Для чего? Я не понимаю! Это деньги в воздух,сообщил глава Краснотурьинска.

Напомним, в январе мэрия Нижнего Тагила раскритиковала качество уборки снега в городе. Из-за использования реагентов дороги и тротуары города покрылись грязью.

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