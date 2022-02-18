Директор «Водоканал-НТ» выдвинут в новый состав Общественной палаты Нижнего Тагила

В составе Общественной палаты уже не первый год находятся колясочник Максим Зяблицев, председатель Центра общественных инициатив Татьяна Камешкова, главврач поликлиники № 4 Жанна Климова и председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс» Олег Сохраннов.