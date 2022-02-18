Директор «Водоканал-НТ» выдвинут в новый состав Общественной палаты Нижнего Тагила

Директор «Водоканал-НТ» выдвинут в новый состав Общественной палаты Нижнего Тагила
Директор «Водоканал-НТ» выдвинут в новый состав Общественной палаты Нижнего Тагила
Сегодня, 19:50ПолитикаФото: 1MI
Четвертый созыв городской Общественной палаты формируется в Нижнем Тагиле. Кандидатуры назвал глава города Владислав Пинаев. Среди новичков — директор ООО «Водоканал-НТ» Сергей Силяев.

Он вошел в состав впервые. Также появилась еще одна новая кандидатура — директор Дворца национальных культур Марина Кабардина.

В составе Общественной палаты уже не первый год находятся колясочник Максим Зяблицев, председатель Центра общественных инициатив Татьяна Камешкова, главврач поликлиники № 4 Жанна Климова и председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс» Олег Сохраннов.

Ранее от городской думы в Общественную палату были приглашены глава Нижнетагильской епархии Феодосий, руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев, директор школы № 100 Дмитрий Язовских, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Станислав Зыкин. Также были предложены кандидатуры советница вице-президента ЕВРАЗа Михаила Аршанского, вице-президента Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила Олега Полевщикова.

Остальных шестерых претендентов предложат общественные организации. Полномочия третьего созыва закончатся 23 марта 2022 года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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