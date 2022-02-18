Взрыв авто, эвакуация, выплаты беженцам и все, что известно про конфликт на Донбассе

Путин срочно отправил в Ростов врио главы МЧС из-за ситуации на Донбассе

18 февраля власти ДНР объявили о том, что мирному населению стоит эвакуироваться в Ростовскую область. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Владимир Путин поручил срочно организовать выплаты беженцам, также в Ростовской области создан оперштаб для беженцев ДНР и ЛНР.

В Ростовской области по поручению президента России Владимира Путина врио главы МЧС Александр Чуприян займется организацией приема эвакуируемых с Донбасса и Луганской народной республики. Всем беженцам положены 10 тысяч рублей, а также горячее питание, обеспечение жильем и необходимыми вещами. В приоритете на эвакуацию на данный момент находятся воспитанники детских домов, размещение беженцев будет проходит в гостиницах и детских лагерях региона, сообщает rostovgazeta.ru. По договоренности с Российской Федерацией в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан,озвучил Денис Пушилин. Вечером 18 февраля в Донецке прогремел взрыв: на правительственной парковке был взорван автомобиль. Предварительно известно, что машиной владеет начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков. Информации о пострадавших в результате взрыва в Донецке нет.

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