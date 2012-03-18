Тагильская молодёжь разочарована результатами выборов, но революции не будет
18 марта 2012, 09:00ПолитикаОльга
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В этом уверен социолог Евгений Казаков, который проанализировал результаты опроса на сайте ИА «Все новости». Посетителям сайта было предложено рассказать о впечатлениях от итогов выборов.
В эмоциях тагильчан мало оптимизма, говорит Евгений Казаков. Впрочем,нет и единого, преобладающего образа мыслей. 25% опрошенных чувствуютсебя обманутыми. В основном это молодёжь, ведь именно молодые людиявляются основной частью Интернет-аудитории, считаетЕвгений Казаков. 14% не удовлетворены итогами выборов, 17% усталит политических игр. И 13% опрошенных довольны результатом выборов.
Впрочем,молодёжьскорее всего испытывает меланхолию, а не злость, говорит социолог.А значит, революции не будет. Особенно в провинции, которой обычнодостаётся роль наблюдателя.
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