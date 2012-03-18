Тагильская молодёжь разочарована результатами выборов, но революции не будет

В эмоциях тагильчан мало оптимизма, говорит Евгений Казаков. Впрочем,нет и единого, преобладающего образа мыслей. 25% опрошенных чувствуютсебя обманутыми. В основном это молодёжь, ведь именно молодые людиявляются основной частью Интернет-аудитории, считаетЕвгений Казаков. 14% не удовлетворены итогами выборов, 17% усталит политических игр. И 13% опрошенных довольны результатом выборов.