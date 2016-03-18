Депутаты гордумы Нижнего Тагила узаконили себе пенсию «За выслугу дней» в 100 тысяч рублей

Согласно официальным данным, озвученным председателем думской комиссии по соцполитике Владимиром Радаевым, годовое денежное содержание одного нижнетагильского депутата обходится местному бюджету в сумму в полтора миллиона рублей.

Таким образом, муниципальная надбавка к пенсии, исходя из ежемесячного оклада, составит не менее 100 тыс. руб. при максимальной продолжительности работы в представительном органе власти до 5 лет. Минимальный срок пребывания в должности при этом не указан. То есть гипотетически, да, пожалуй, и практически у городских депутатов есть право на получение муниципальной надбавки к пенсии за «выслугу не лет, а дней», сообщил «по секрету» другой тагильский избранник, пожелавший остаться неназванным. Свыше 5 лет, эта же надбавка составит 135% оклада.

Стоит отметить, аналогичное положение о дополнительном пенсионном обеспечении принимали и нижнетагильские депутаты прошлого созыва. В итоге в течение одного календарного года пенсию «за выслугу дней» (+100% к окладу) сумели получить сразу трое слуг народа, попеременно работая в представительном органе власти в должности депутата на освобожденной основе. А плюс 135 процентов получили спикер гордумы Геннадий Упоров и глава Нижнего Тагила Валентина Исаева. Правда, оклады особых работников муниципального образования тогда были немногим более 30 тысяч рублей.

Объективно говоря, сейчас ситуация несколько иная. Да, данный документ внесла на утверждение администрация города, но предлагалось предоставить право получения муниципальной надбавки при стаже не менее 1 года. К сожалению, мои коллеги это предложение не поддержали. Есть все основания считать, что у некоторых товарищей есть непреодолимое желание воспользоваться этой льготой. Мне, например, в глаза, что называется, говорили: мы думали, ты три месяца отсидишь и уйдешь, а ты три года… Фамилии претендентов называть не буду поделился сегодня с автором материала вице-спикер гордумы Леонид Мартюшев.

Что касается самого Мартюшева, в прошлом – начальника местной налоговой инспекции, ему полагается дополнительное пособие в 135% с учетом имеющегося стажа государственной службы. Напомним, в конце прошлого года депутат предлагал упразднить ставку одного из двух оплачиваемых народных избранников в гордуме до истечения установленного срока их полномочий, но при голосовании его законодательная инициатива не получила поддержки.

Единственное ограничение для получения «особых» пенсий, уточнили в кадровой службе мэрии, заключается в том, что, согласно изменившему федеральному законодательству, и глава города , и депутаты могут получить надбавку к пенсии только в случае ухода на заслуженный отдых с занимаемой муниципальной должности.

А единственным утешением для всех остальных потенциальных пенсионеров (в будущем, разумеется) можно считать тот факт, что оклады наших народных избранников не настолько велики, если сравнивать с жалованьем областных депутатов и, тем более, избранников федерального значения.