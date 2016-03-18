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Депутаты гордумы Нижнего Тагила узаконили себе пенсию «За выслугу дней» в 100 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутаты гордумы Нижнего Тагила узаконили себе пенсию «За выслугу дней» в 100 тысяч рублей

18 марта 2016, 14:30ПолитикаТимофей Данилов
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