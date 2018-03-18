101-летняя пенсионерка из Сысерти пришла на выборы президента РФ

Как уточняет дочь пенсионерки, ее мама самостоятельно пришла на выборы президента РФ. На избирательном участке пенсионерку поздравил глава администрации Сысерти и подарил ей подарки.

На 1 января 2018 года, по информации ЦИК, в Свердловской области зарегистрировано около 3,4 млн избирателей. В это количество входит 17 тысяч молодых людей, которые в 2018 году будут голосовать впервые.