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Новости Нижнего Тагила

101-летняя пенсионерка из Сысерти пришла на выборы президента РФ

18 марта 2018, 14:00Добавить новость
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На выборы президента РФ самостоятельно пришла 101-летняя жительница Сысерти. Женщину поздравили и вручили ей два букета цветов и продукты питания.

Как уточняет дочь пенсионерки, ее мама самостоятельно пришла на выборы президента РФ. На избирательном участке пенсионерку поздравил глава администрации Сысерти и подарил ей подарки.

На 1 января 2018 года, по информации ЦИК, в Свердловской области зарегистрировано около 3,4 млн избирателей. В это количество входит 17 тысяч молодых людей, которые в 2018 году будут голосовать впервые.

Для каждого молодого избирателя приготовлен подарок — кружка, брендированная логотипом выборов президента, пишет Regnum.


Фотоотчет: Выборы президента РФ

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