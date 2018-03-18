101-летняя пенсионерка из Сысерти пришла на выборы президента РФ

На выборы президента РФ самостоятельно пришла 101-летняя жительница Сысерти. Женщину поздравили и вручили ей два букета цветов и продукты питания.

Как уточняет дочь пенсионерки, ее мама самостоятельно пришла на выборы президента РФ. На избирательном участке пенсионерку поздравил глава администрации Сысерти и подарил ей подарки.





На 1 января 2018 года, по информации ЦИК, в Свердловской области зарегистрировано около 3,4 млн избирателей. В это количество входит 17 тысяч молодых людей, которые в 2018 году будут голосовать впервые.



Для каждого молодого избирателя приготовлен подарок — кружка, брендированная логотипом выборов президента, пишет Regnum.