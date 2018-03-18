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Новости Нижнего Тагила

46,68% граждан проголосовало на избирательных участках Свердловской области

18 марта 2018, 18:05Добавить новость
Свердловская область,выборы,выборы 2018,явка,область
Явка избирателей на выборы президента в Свердловской области составила 46,68% на 15 часов 18 марта.  По данным пресс-службы Избирательной комиссии Свердловской области, процент явки граждан на избирательные участки выше, чем на выборах президента России, проводившихся в 2012 году.

В столице Урала сегодня к 15 часам уже проголосовал 41% избирателей, а в Нижнем Тагиле - 46%.

По активности избирателей Свердловская область на 2-м месте, на первом - Челябинская область.

В Нижнем Тагиле на 15.00 по явке лидировал Дзержинский район.

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