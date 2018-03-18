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Новости Нижнего Тагила

Более 50 звонков поступило на горячую линию свердловского Избиркома утром 18 марта

18 марта 2018, 14:30Добавить новость
выборы,Свердловская область,ЦИК,избирательные участки,голосование,выборы президента,горячая линия
К полудню 18 марта на горячую линию областной Избирательной комиссии поступило уже больше 50 звонков от свердловчан.

До 12 часов дня 18 марта на горячую линию свердловской Избирательной комиссии позвонил 51 человек. В ведомстве уточняют, что около 11 человек обращались за помощью в поиске участка для голосования, еще 8 избирателей уточняли, можно ли проголосовать без прописки.

6 свердловчан обратились с вопросом о голосовании на дому. Еще несколько обращений были связаны с режимом работы участков, особенностями голосования по месту нахождения и отсутствием избирателей в списках. С информацией о нарушениях на участках обращений не было, сообщают «Европейско-Азиатские новости».

Напомним, горячая линия ЦИК была запущена утром 18 марта. До 20 марта она будет работать круглосуточно.

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