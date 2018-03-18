Более 50 звонков поступило на горячую линию свердловского Избиркома утром 18 марта

До 12 часов дня 18 марта на горячую линию свердловской Избирательной комиссии позвонил 51 человек. В ведомстве уточняют, что около 11 человек обращались за помощью в поиске участка для голосования, еще 8 избирателей уточняли, можно ли проголосовать без прописки.

6 свердловчан обратились с вопросом о голосовании на дому. Еще несколько обращений были связаны с режимом работы участков, особенностями голосования по месту нахождения и отсутствием избирателей в списках. С информацией о нарушениях на участках обращений не было, сообщают «Европейско-Азиатские новости».

Напомним, горячая линия ЦИК была запущена утром 18 марта. До 20 марта она будет работать круглосуточно.