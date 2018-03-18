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Новости Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов отдал голос на выборах президента РФ (ВИДЕО)

18 марта 2018, 11:00Добавить новость
выборы,город,Нижний Тагил,Носов,Свердловская область,президент,Горно-металлургический колледж
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов принял участие в голосовании за будущего президента РФ. По традиции мэр отдавал голос в здании горно-металлургического колледжа, где расположился избирательный участок №2200.

Прибытие Сергея Константиновича на участок состоялось в 10:50 часов утра. Глава Тагила находился в сопровождении начальника пресс-службы мэрии Галины Кобяк, депутата ЗакСо Вячеслава Погудина, также присутствовали журналисты городских СМИ.


Процедура голосования у мэра заняла менее 10 минут. 

Глава города прокомментировал журналистам ход выборов в Нижнем Тагиле:

 

Я пришёл со спокойным настроением. Выборы – вещь серьезная, ответственная. Это праздник, с одной стороны, а с другой – мы принимаем решение, которое определит наше развитие в ближайшие 6 лет. Если заглянуть еще дальше, то от сегодняшнего дня зависит развитие страны на 20 лет вперед.


Также глава города отдал голос за благоустройство парков и скверов.

 

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