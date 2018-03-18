Глава Нижнего Тагила Сергей Носов отдал голос на выборах президента РФ (ВИДЕО)

Прибытие Сергея Константиновича на участок состоялось в 10:50 часов утра. Глава Тагила находился в сопровождении начальника пресс-службы мэрии Галины Кобяк, депутата ЗакСо Вячеслава Погудина, также присутствовали журналисты городских СМИ.



Процедура голосования у мэра заняла менее 10 минут.



Глава города прокомментировал журналистам ход выборов в Нижнем Тагиле:

Я пришёл со спокойным настроением. Выборы – вещь серьезная, ответственная. Это праздник, с одной стороны, а с другой – мы принимаем решение, которое определит наше развитие в ближайшие 6 лет. Если заглянуть еще дальше, то от сегодняшнего дня зависит развитие страны на 20 лет вперед.



Также глава города отдал голос за благоустройство парков и скверов.