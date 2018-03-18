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Новости Нижнего Тагила

Голосование за кандидатов в президенты РФ началось в Нижнем Тагиле (ФОТО)

18 марта 2018, 08:10Добавить новость
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В Нижнем Тагиле открыли свои двери избирательные участки: жители города во всех районах смогут проголосовать за кандидатов в президенты России. В этот день тагильчанам предстоит выбрать человека, который будет возглавлять страну на протяжении 6 лет.

Избирательные комиссии уже готовы работать с тагильчанами, которые пришли заполнить бюллетени и тем самым сообщить, кому они готовы доверить управление страной.

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18 марта избирательные участки посетят самые разные люди. Кто-то голосует впервые, а кто-то является избирателем со стажем.

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