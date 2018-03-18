Голосование за кандидатов в президенты РФ началось в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Избирательные комиссии уже готовы работать с тагильчанами, которые пришли заполнить бюллетени и тем самым сообщить, кому они готовы доверить управление страной.







18 марта избирательные участки посетят самые разные люди. Кто-то голосует впервые, а кто-то является избирателем со стажем.







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