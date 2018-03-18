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Новости Нижнего Тагила

Горячая линия ЦИК России запущена по номеру 8-800-707-2018

18 марта 2018, 07:45Добавить новость
выборы,политика,Россия,горячая линия,ЦИК,звонок,выборы президента,сообщение
Возникающие в ходе выборов 18 марта вопросы и проблемы избиратели могут решить посредством горячей линии Центральной избирательной комиссии России. В период голосования и несколько дней после информационно-справочный центр будет работать круглосуточно.

ЦИК России запустила горячую линию для избирателей. В день выборов и до 20 марта 2018 года информационно-справочный центр будет работать круглосуточно.

Звонки по любым вопросам от избирателей принимаются по номерам 8-800-707-2018 или +7 (495) 727-2018.

Как сообщает пресс-служба ЦИК России, если возникший случай требует принятия мер реагирования и ответа, то необходимо направить письменное обращение.

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