Горячая линия ЦИК России запущена по номеру 8-800-707-2018
18 марта, 07:45Политика
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Возникающие в ходе выборов 18 марта вопросы и проблемы избиратели могут решить посредством горячей линии Центральной избирательной комиссии России. В период голосования и несколько дней после информационно-справочный центр будет работать круглосуточно.
ЦИК России запустила горячую линию для избирателей. В день выборов и до 20 марта 2018 года информационно-справочный центр будет работать круглосуточно.
Звонки по любым вопросам от избирателей принимаются по номерам 8-800-707-2018 или +7 (495) 727-2018.
Как сообщает пресс-служба ЦИК России, если возникший случай требует принятия мер реагирования и ответа, то необходимо направить письменное обращение.
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