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Кандидат в президенты РФ Владимир Путин набрал в Нижнем Тагиле около 75,39% голосов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кандидат в президенты РФ Владимир Путин набрал в Нижнем Тагиле около 75,39% голосов

19 марта, 02:55Политика
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