Ленинский и Тагилстроевский районы догоняют Вагонку: явка в Нижнем Тагиле - 56,16%
18 марта, 18:54Политика
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По данным на 18 часов в Нижнем Тагиле явка составила 56,16%.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дзержинский район продолжает лидировать по количеству тагильчан, уже пришедших на выборы, набирая 57,85%. В Ленинском районе показатель достиг 55,16%, а в Тагилстроевском - 55,45%.
По предварительным данным, явка в Екатеринбурге к аналогичному моменту находится на уровне 52-54% и несколько отстает от Нижнего Тагила.
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