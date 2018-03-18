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Ленинский и Тагилстроевский районы догоняют Вагонку: явка в Нижнем Тагиле - 56,16%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ленинский и Тагилстроевский районы догоняют Вагонку: явка в Нижнем Тагиле - 56,16%

18 марта, 18:54Политика
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