Ленинский и Тагилстроевский районы догоняют Вагонку: явка в Нижнем Тагиле - 56,16%

Дзержинский район продолжает лидировать по количеству тагильчан, уже пришедших на выборы, набирая 57,85%. В Ленинском районе показатель достиг 55,16%, а в Тагилстроевском - 55,45%.

По предварительным данным, явка в Екатеринбурге к аналогичному моменту находится на уровне 52-54% и несколько отстает от Нижнего Тагила.