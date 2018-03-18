Наблюдатели из Германии и Казахстана 18 марта посетили тагильские участки (ВИДЕО)

Работу избирательных участков в Нижнем Тагиле тщательно контролируют общественные наблюдатели. Через установленные на участках онлайн-камеры они смотрят, как люди опускают бланки в КОИБы и наблюдают за тем, чтобы не было никаких нарушений.



Как сообщила председатель избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова, один из участков 18 марта посетили двое иностранных наблюдателей - из Германии и Казахстана. Они проверили работу КОИБов и остались ей довольны.

Редакция TagilCity.ru побывала в тагильском общественном центре и пообщалась с наблюдателями.