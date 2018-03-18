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Новости Нижнего Тагила

Наблюдатели из Германии и Казахстана 18 марта посетили тагильские участки (ВИДЕО)

18 марта 2018, 12:40Добавить новость
город,Нижний Тагил,наблюдатели,выборы,выборы президента,избирательные участки,голосование,явка
За работой избирательных участков в Нижнем Тагиле 18 марта следят общественные наблюдатели. На одном из участков побывали наблюдатели из Казахстана и Германии.

Работу избирательных участков в Нижнем Тагиле тщательно контролируют общественные наблюдатели. Через установленные на участках онлайн-камеры они смотрят, как люди опускают бланки в КОИБы и наблюдают за тем, чтобы не было никаких нарушений. 


Как сообщила председатель избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова, один из участков 18 марта посетили двое иностранных наблюдателей - из Германии и Казахстана. Они проверили работу КОИБов и остались ей довольны. 

 

Редакция TagilCity.ru побывала в тагильском общественном центре и пообщалась с наблюдателями.

 

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