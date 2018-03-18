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Новости Нижнего Тагила

ЦИК РФ отреагировала на недопуск россиян до выборов президента РФ в Украине

18 марта 2018, 15:40Добавить новость
нарушение,проверка,Россия,Украина,выборы,выборы президента,голосование
Ситуация с недопуском россиян до голосования в выборах президента РФ в Украине возмутила членов ЦИК РФ. Там назвали такие случаи нарушением прав и свобод граждан и намерены задокументировать каждый случай.

В ЦИК РФ заявили, что ситуация с недопуском до голосования россиян в выборах президента РФ в Украине должна быть предана огласке. Как пояснил член Центризбиркома Василий Лихачев, он намерен донести эту информацию до руководителей двух ведомств – Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Разговор представителя ЦИК РФ с руководителями ведомств уже состоялся. По словам Лихачева, в беседе сказали, что эта ситуация является возмутительной и нарушает права и свободы россиян, что недопустимо на европейских площадках для голосования.

Член ЦИК РФ отметил, что все факты по ограничению прав россиян в Украине необходимо задокументировать и собрать в досье, сообщает издание «РИА Новости».

 

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