Около 80% жителей пришли на избирательные участки Чукотки

На Чукотке и Камчатском крае в 20.00 по местному времени закончено голосование на выборах президента РФ. Явка жителей Чукотки составила 76,26% избирателей.

Чукотская автономная область активнее голосовала за два часа до закрытия избирательных участков. На 18 часов местного времени региональный избирательный комитет зафиксировал явку 76,26% избирателей.





100% явка избирателей была в поселках Хатырка, Краснено, Биллингс и Ванкарем, здесь итоги голосования начали подводить еще днем.





Всего на Чукотке в день выборов президента РФ было открыто 55 избирательных участков, где проголосовали 33208 избирателей.





В Камчатском крае в 18.00 по местному времени зарегистрировано 238938 избирателей, сообщает «Интерфакс». В сравнении с 2012 годом, в 2018 году на выборах президента РФ проголосовало больше на 7% избирателей.