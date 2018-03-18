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Новости Нижнего Тагила

Около 80% жителей пришли на избирательные участки Чукотки

18 марта 2018, 15:10Добавить новость
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На Чукотке и Камчатском крае в 20.00 по местному времени закончено голосование на выборах президента РФ. Явка жителей Чукотки составила 76,26% избирателей.

Чукотская автономная область активнее голосовала за два часа до закрытия избирательных участков. На 18 часов местного времени региональный избирательный комитет зафиксировал явку 76,26% избирателей.

100% явка избирателей была в поселках Хатырка, Краснено, Биллингс и Ванкарем, здесь итоги голосования начали подводить еще днем.

Всего на Чукотке в день выборов президента РФ было открыто 55 избирательных участков, где проголосовали 33208 избирателей.

В Камчатском крае в 18.00 по местному времени зарегистрировано 238938 избирателей, сообщает «Интерфакс».  В сравнении с 2012 годом, в 2018 году на выборах президента РФ проголосовало больше на 7% избирателей.


Фотоотчет: Выборы президента РФ

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