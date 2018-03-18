Разнообразная выпечка приготовлена на избирательных участках для тагильчан (ФОТО)

На избирательных участках Нижнего Тагила пришедшим на выборы президента РФ гражданам предлагают широкий ассортимент свежей выпечки.

Пирожки, расстегаи, булочки, турбинки и сахарные крендельки — выпечка на любой вкус. Цены на мучные изделия невысокие. Например, сахарная домашняя булочка стоит 10 рублей, расстегай с минтаем — 20 рублей, a пирожок с картофелем — 15 рублей.





Ассортимент на каждом избирательном участке свой, но ценовой порог примерно одинаков. Булочки с сосиской в разных районах и на разных избирательных участках как например в средней школе № 90 и лицее № 39, стоят по 25 рублей, а булочки с сахаром — по 10 рублей. Избирателям доступен большой выбор различных шанежек, ватрушек, пицц и пирожков.



На многих участках можно выпить горячий чай с сахаром, а малышам предлагают сок в маленьких упаковках.



