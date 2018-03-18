Сергей Носов: «Придя на выборы, вы выбираете будущее Нижнего Тагила» (ВИДЕО)

18 марта глава Нижнего Тагила обратился к жителям города. Мэр заметил, что участие в выборах - гражданский долг тагильчан не только перед страной, но и перед родным городом.

По словам главы, то, что городу удастся сделать до 2022 года и после него, решается именно 18 марта. Так, в этот день в Нижнем Тагиле проходит голосование за благоустройство дворов, парков и скверов.

Наше будущее зависит от нашей активности. Я думаю, вы со мной согласитесь. Поэтому я уверен, что вы найдете час своего времени, чтобы придти на избирательные участки. Проголосовать за президента РФ – за того, кого вы считаете лидером и кому вы доверяете. И проголосовать за Тагил – за его дворы, за его парки и скверы, за его будущее напомнил горожанам мэр.

Напомним, сам Сергей Носов ранее уже проголосовал на выборах президента РФ. Он призвал сделать то же самое и тагильчан.

Найдите время, придите на избирательный участок. Может быть, именно вашего голоса завтра не хватит для аргумента, почему Нижний Тагил должен оставаться первым подытожил свою речь глава города.