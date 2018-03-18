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Новости Нижнего Тагила

Свердловчане приходят на выборы президента РФ активнее по сравнению с 2012 годом

18 марта 2018, 12:00Добавить новость
выборы,Путин,Свердловская область,выборы 2018,выборы президента,ЦИК,избирательные участки,избирательная комиссия

На выборах президента РФ в Свердловской области на 10 часов утра явка избирателей составила 10,16%.

К 10 часам утра на территории Свердловской области уже проголосовали 10,16% избирателей.

По информации Центрального избирательного комитета, в 2018 году свердловчане активнее приходят на выборы, по сравнению с 2012 годом, когда к этому времени на избирательные участки пришло 4,8% жителей области.

В Нижнем Тагиле на 10 часов утра общая явка по городу составила 8,61% избирателей. На выборы пришли уже 23 310 человек. В 2012 году явка тагильчан на выборы составила 5,64%.

 

Фотоотчет: Выборы президента РФ

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