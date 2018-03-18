Утренняя явка тагильчан оказалась выше прошлых выборов президента РФ почти на 3%

Предварительная явка избирателей в Нижнем Тагиле обогнала явку по прошлогодним выборам. Так, на 10 часов утра общая явка по городу составила 8,61% избирателей. На выборы пришли уже 23 310 человек.





По явке избирателей в Нижнем Тагиле Для сравнения: на прошлых выборах российского президента в 2012 году в это время явка избирателей составила 5,64% - ниже, чем в этом году, на 2,97%. В 2016 году на выборах в Госдуму и Законодательное собрание РФ явка показала 5,18%, а осенью 2017 года на выборах главы города, Губернатора области и депутатов гордумы Нижнего Тагила в 10 утра составила 5,69%.По явке избирателей в Нижнем Тагиле лидирует Тагилстроевский район . Свой голос в выборах президента РФ уже отдал глава Нижнего Тагила Сергей Носов.



Фотоотчет: Выборы президента РФ в Нижнем Тагиле, 18.03.2018