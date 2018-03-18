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Новости Нижнего Тагила

Утренняя явка тагильчан оказалась выше прошлых выборов президента РФ почти на 3%

18 марта 2018, 11:55Добавить новость
город,Нижний Тагил,выборы,голосование,выборы президента,избирательные участки,явка
Предварительная явка избирателей 18 марта в Нижнем Тагиле оказалась выше прошлогодних выборов, в том числе и в голосовании за президента РФ. На 10 утра явка избирателей оказалась выше почти на 3%.

Предварительная явка избирателей в Нижнем Тагиле обогнала явку по прошлогодним выборам. Так, на 10 часов утра общая явка по городу составила 8,61% избирателей. На выборы пришли уже 23 310 человек.

 

Для сравнения: на прошлых выборах российского президента в 2012 году в это время явка избирателей составила 5,64% - ниже, чем в этом году, на 2,97%. В 2016 году на выборах в Госдуму и Законодательное собрание РФ явка показала 5,18%, а осенью 2017 года на выборах главы города, Губернатора области и депутатов гордумы Нижнего Тагила в 10 утра составила 5,69%.

По явке избирателей в Нижнем Тагиле лидирует Тагилстроевский район. Свой голос в выборах президента РФ уже отдал глава Нижнего Тагила Сергей Носов.


Фотоотчет: Выборы президента РФ в Нижнем Тагиле, 18.03.2018

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