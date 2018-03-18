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Новости Нижнего Тагила

Вагонка лидирует: общая явка по Нижнему Тагилу на 15:00 составила 46,43%

18 марта 2018, 16:00Добавить новость
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Избирательная комиссия Нижнего Тагила опубликовала сведения о предварительной явке на выборы президента России на 15 часов. Лидером по количеству проголосовавших стал Дзержинский район.

Общая явка на 15:00 по городу составила 46,43%. Наибольшая явка – 48,17% – зафиксирована в Дзержинском районе.

На втором месте находится Тагилстроевский район с 47,17%. В Ленинском районе на 15 часов дня пришло 43,78% избирателей, сообщает городской избирком.


Нарушений законодательства зафиксировано не было. На местах находятся общественные наблюдатели, кроме того, есть возможность наблюдать за ходом голосования в сети интернет.

Фотоотчет: Выборы президента РФ в Нижнем Тагиле, 18.03.2018

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