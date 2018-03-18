Вагонка лидирует: общая явка по Нижнему Тагилу на 15:00 составила 46,43%

Общая явка на 15:00 по городу составила 46,43%. Наибольшая явка – 48,17% – зафиксирована в Дзержинском районе.



На втором месте находится Тагилстроевский район с 47,17%. В Ленинском районе на 15 часов дня пришло 43,78% избирателей, сообщает городской избирком.



Нарушений законодательства зафиксировано не было. На местах находятся общественные наблюдатели, кроме того, есть возможность наблюдать за ходом голосования в сети интернет.